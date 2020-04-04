Нові правила карантину і позов ПриватБанку проти Коломойського: новини за 3 квітня

Кабмін заборонив перебувати в громадських місцях без маски і документів, кількість випадків коронавируса в Україні перевищила 1 тисячу, ПриватБанк подав новий позов проти Коломойського. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 3 квітня, - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Україні
ПриватБанк подав новий позов проти Коломойського
ПриватБанк подав до суду на Кіпрі позов на колишнього власника Ігоря Коломойського на суму в понад 5 млрд доларів. Про це заявив член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.
За словами члена наглядової ради, на Кіпрі відбувались операції з виводу грошей з банку. Він додав, що суму позову проти Коломойського можна порівняти з траншем Міжнародного валютного фонду.
Суд просять заборонити Разумкову підписувати закон про ринок землі
Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити голові Верховної ради Дмитру Разумкову вчиняти будь-які дії спрямовані на підписання закону про ринок землі. Про це повідомляє прес-служба суду.
До Окружного адмінсуду міста Києва надійшла відповідна заява про забезпечення позову до подання позовної заяви.
Підполковника СБУ підозрюють у фінансуванні тероризму
У Донецькій області слідчі Державного бюро розслідувань затримали підполковника Служби безпеки та його спільника за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Затриманий - старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Волинській області.
Опубліковано проект програми діяльності уряду Шмигаля
Опубліковано проект програми діяльності Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.
У проекті програми уряду підтверджується курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також реалізація принципів економічного, правового, соціального розвитку, передбачених Угодою про асоціацію України з ЄС.
Кабмін підвищив прогноз інфляції на 2020 рік майже до 12%
Кабінет міністрів України оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз, у якому підвищив прогноз інфляції в 2020 році з затверджених раніше 5,6% до 11,6%. Відповідна постанова уряду №253 опубліковано на урядовому порталі.
ДТП на Сумській: суд залишив у силі вирок Зайцевій та Дронову
У п'ятницю, 3 квітня, суд залишив у силі вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, винним у вчинені смертельної дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Сумській у Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховного суду в Facebook.
Так, колегія Касаційного суду ухвалила рішення про збереження вироку Зайцевій та Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі. Рішення суду є остаточним та не підлягає оскарженню.