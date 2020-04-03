Суд просят запретить Разумкову подписывать закон о рынке земли

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Окружной админсуд Киева поступило соответствующее заявление

Окружной административный суд Киева просят запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В Окружной админсуд Киева поступило соответствующее заявление об обеспечении иска до подачи искового заявления.

"Истец просит ОАСК в порядке обеспечения иска запретить главе Верховной рады и любому из отдельных депутатов и работников аппарата парламента совершать любые направленные на подписание ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения", принятого 31 марта, его направление на подпись президенту и дальнейшее официальное опубликование закона", - указано в сообщении суда.

Сейчас ОАСК решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер по обеспечению иска.

Напомним, в Раде сейчас зарегистрированы 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли. До рассмотрения всех этих постановлений подписание законопроекта №2178-10 заблокировано для спикера ВР Дмитрия Разумкова и соответственно для главы государства Владимира Зеленского.

Так, в ВР заблокировали подписание законопроекта о рынке земли. Сначала на сайте парламента были опубликованы два проекта постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П1.

Подчеркнем, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.