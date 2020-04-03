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Кабмин повысил прогноз инфляции на 2020 год почти до 12%

Новости » Экономика     03.04.2020 - 11:52
Кабмин повысил прогноз инфляции на 2020 год почти до 12%
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Прогноз инфляции повышен с 5,6% до 11,6%

Кабинет министров Украины обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,6% до 11,6%. Соответствующее постановление правительства №253 опубликовано на правительственном портале.

Обновленный макропрогноз гласит, что уровень безработицы составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников (брутто) - 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

Напомним, правительство на заседании 29 марта одобрило обновленный макроэкономический прогноз. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что рост инфляции составит 2,9% (с 5,6% до 8,7%), а среднемесячная зарплата - 11 тысяч гривен.

Как писало РБК-Украина, Кабмин пересмотрел бюджет-2020, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. На данный момент из-за распространения вируса по всей стране объявлена чрезвычайная ситуация и введен карантин до 24 апреля. Однако в ходе внеочередного заседания Верховная рада отказалась одобрить обновленный бюджет и направила закон Кабмина на доработку в профильный комитет.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныинфляция
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