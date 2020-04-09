Новые карантинные ограничения и суд над полковником ВСУ: новости за 8 апреля

Кабмин внес изменения в карантинные ограничения, в Житомирской области произошла вспышка коронавируса, полковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. Подробнее о том, что произошло в среду, 8 апреля, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире
У Зеленского подтвердили дату обмена пленными
Обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" пройдет до Пасхи (19 апреля). Соответствующее заявление опубликовал Офис президента.
Сообщается, что вчера, 8 апреля, прошли переговоры контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции.
Полковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
Шевченковский районный суд г. Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы полковника ВСУ и назначил наказание - 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Источники РБК-Украина сообщают, что речь идет о полковнике ВСУ Иване Безъязыкове.
По данным следствия, он, находясь в плену с 25 августа 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого "заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе".
Стала известна должность брата Ермака в СНБО
Денис Ермак работал советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос РБК-Украина.
Указано, что Денис Ермак был внештатным советником Литвиненко на общественных началах.
Напомним, ранее нардеп Гео Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака. На записях человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.
Комитет Рады принял решение по закону о скандальной "марже Холодова"
Комитет парламента по финансам, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.
Как писало РБК-Украина, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании финкомитета парламентарии включили в документ правку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.
Сандерс вышел из президентской гонки в США
Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Об этом сообщает CNN.
Сандерс фактически был последним конкурентом другого представителя Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.