ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новые карантинные ограничения и суд над полковником ВСУ: новости за 8 апреля

Новости » Прочее     09.04.2020 - 08:25
Новые карантинные ограничения и суд над полковником ВСУ: новости за 8 апреля
Коллаж РБК-Украина

Кабмин внес изменения в карантинные ограничения, в Житомирской области произошла вспышка коронавируса, полковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. Подробнее о том, что произошло в среду, 8 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

  • По данным Минздрава, на утро 8 апреля общее число заболевших коронавирусом возросло до 1668 человек. За сутки подтвердились тесты на COVID-19 у 206 украинцев. Количество летальных случаев увеличилось до 52, а выздоровело уже 35 пациентов.
  • Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина.
  • Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.
  • В городе Малин (Житомирская область) зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. Это произошло из-за празднования компанией местных жителей возвращения своего товарища из-за границы, несмотря на карантинные меры.
  • Жертвами заболевания коронавирусом в мире стали почти 80 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
  • Всего по состоянию 3:00 9 апреля во всем мире зарегистрировали 1 511 104 случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

У Зеленского подтвердили дату обмена пленными

Обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" пройдет до Пасхи (19 апреля). Соответствующее заявление опубликовал Офис президента.

Сообщается, что вчера, 8 апреля, прошли переговоры контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции.

Полковника ВСУ приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

Шевченковский районный суд г. Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы полковника ВСУ и назначил наказание - 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Источники РБК-Украина сообщают, что речь идет о полковнике ВСУ Иване Безъязыкове.

По данным следствия, он, находясь в плену с 25 августа 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого "заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе".

Стала известна должность брата Ермака в СНБО

Денис Ермак работал советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос РБК-Украина.

Указано, что Денис Ермак был внештатным советником Литвиненко на общественных началах.

Напомним, ранее нардеп Гео Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака. На записях человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

Комитет Рады принял решение по закону о скандальной "марже Холодова"

Комитет парламента по финансам, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Как писало РБК-Украина, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании финкомитета парламентарии включили в документ правку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Сандерс вышел из президентской гонки в США

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Об этом сообщает CNN.

Сандерс фактически был последним конкурентом другого представителя Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь