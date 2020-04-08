Комитет Рады принял решение по закону о скандальной "марже Холодова"

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства внес в закон три предложения

Комитет парламента по финансам, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Так, 7 апреля комитет провел заседание в режиме видеоконференции.

В частности, глава государства внес три предложения к этому документу. Два предложения касались внесения технических правок, третьей предлагалось пункт 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона об изменениях в статью 18 ЗУ "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" исключить, как не соответствующий Конституции Украины, Хозяйственному кодексу, закону Украины "О ценах и ценообразовании".

"Члены комитета согласились с предложениями президента Украины и приняли решение рекомендовать Верховной раде принять закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" в целом с учетом предложений президента", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №1049.

Как писало РБК-Украина, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании финкомитета парламентарии включили в документ правку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Добавим, что Министерство финансов Украины предложило президенту Украины Владимиру Зеленскому наложить вето на скандальный закон №1049.