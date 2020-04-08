ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сандерс вышел из президентской гонки в США

Новости » Политика     08.04.2020 - 18:45
Сандерс вышел из президентской гонки в США
Фото: Берни Сандерс (twitter)

Берни Сандерс был последним конкурентом Джо Байдена от демократов

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Об этом сообщает CNN.

Сандерс фактически был последним конкурентом другого представителя Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.

Теперь политик вернется в штат Вермонт, который он представляет в Сенате Соединенных Штатов.

Напомним, бывший вице-президент Джо Байден лидирует на предварительных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс.

Кроме того, проведение первичных выборов в американском штате Джорджия пришлось перенести почти на 2 месяца из-за опасности распространения коронавируса.

Добавим, что ранее бывший вице-президент США Джо Байден предположил, что кандидата в президенты от Демократической партии могут выбрать с помощью онлайн опроса.

США стали новым центром пандемии в мире, - Минздрав В США резко увеличилось количество жертв COVID-19
Новости Украины Соединенные Штаты Америкипраймериз в сшаберни сандерс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь