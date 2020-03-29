Нардеп от "Слуги народа" обвинил брата Ермака в "торговле" госдолжностями

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак отрицает и будет обращаться в правоохранительные органы

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака в якобы "торговле" государственными должностями. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

Нардеп разместил на странице в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на брата руководителя ОП - Дениса Ермака - обсуждает с неизвестными лицами назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныци".

На одном из видео якобы брату руководителя ОП рассказывают о девушке, которая хочет за взятку возглавить ТРК "Украина" или Национальный комплекс "Экспоцентр Украины", на другом - обсуждается должность на Киевской таможне.

Еще на одной из записей называлась сумма в 45 миллионов, однако неизвестно, о чем именно шла речь. Один из участников беседы только вспоминал "всемирный банк", а другой говорил об "авиакомпаниях, которые будут летать".

Кроме того, обсуждая еще одного кандидата на неизвестную должность, якобы Денис Ермак рассказывает, что он "перестраховывает все свои представления", поэтому необходимо все равно подаваться на официальный конкурс на должность.

Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в... Опубликовано Geo Leros Воскресенье, 29 марта 2020 г.

Отметим, что руководитель ОП уже отреагировал на заявление Лероса на своей Facebook-странице. Ермак отрицает, что его брат может быть причастен к незаконной деятельности, а также заявил, что обратится к правоохранителям из-за распространения видео с его братом.

"Сегодня мною будут поданы заявления в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с моим братом Денисом Ермаком. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в Лероса", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева открыл производство из-за непредоставления декларации о доходах Андреем Ермаком. Производство было открыто по иску народного депутата Антона Полякова.