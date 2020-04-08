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У Зеленского подтвердили дату обмена пленными

Новости » Политика     08.04.2020 - 21:07
У Зеленского подтвердили дату обмена пленными
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Обмен пленными пройдет до 19 апреля

Обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" пройдет до Пасхи (19 апреля). Соответствующее заявление опубликовал Офис президента.

Сообщается, что сегодня прошли переговоры контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции.

"Во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи", - говорится в сообщении.

Отметим, до этого представитель так называемой "Донецкой народной республики" Дарья Морозова заявила, что обмен пройдет по формуле "10 на 8". При этом пока нет информации об участии в обмене представителей "ЛНР".

Напомним, ранее сообщалось, что боевики готовы допустить к пленным их родственников. Речь шла о допуске к восьмерым украинцам, которых незаконно удерживает самопровозглашенная "ДНР".

До этого представители так называемых "республик Донбасса" обнародовали имена и фамилии 19 человек, которых они готовы передать Украине. В частности, отдельные районы Донецкой области готовы освободить 8 человек, Луганской области - 11.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассобмен пленными
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