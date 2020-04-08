Шмыгаль: карантин, скорее всего, будет продлен до мая

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер-министр заявил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану

Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

"В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет до установленного 24 апреля. Возможно, скорее всего будет продлен до начала мая месяца. В мае при условии положительной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану...", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что ослабление карантина в Украине можно говорить не раньше мая. При этом он добавил, что говорить о послаблениях можно лишь в случае, если будет наблюдаться снижение заболеваемости.

Кроме того, во время совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского было договорено, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

Добавим, что по состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев COVID-19 и еще 7 смертей.