Стала известна должность брата Ермака в СНБО

Фото: Денис Ермак (скрин из видео ютуб)

Ермак был внештатным советником замсекретаря СНБО

Денис Ермак работал советником заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко. Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос РБК-Украина.

Указано, что Денис Ермак был внештатным советником Литвиненко на общественных началах.

Назначен он был на эту должность распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 года, а уволен - распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

На этой должности Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО и информационно-аналитической работой.

Ранее Денис Ермак сообщил на своей странице в Facebook, что как сотрудник СНБО участвовал в АТО.

Напомним, ранее нардеп Гео Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака. На записях человек, похожий на Дениса Ермака, обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

Сам Андрей Ермак опроверг правдивость видеозаписей и обратился в правоохранительные органы. В частности, ГБР начало расследование сразу по четырем статьям.