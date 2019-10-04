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Рада ввела единый счет для уплаты налогов и ЕСВ

Новости » Финансы    04.10.2019 - 18:08
Рада ввела единый счет для уплаты налогов и ЕСВ
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы также внесли соответствующие изменения в Налоговый кодекс

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовали 255 нардепов.

Суть закона

Основной целью закона является эффективное функционирование единого счета и установка запрета на обращение взыскания и наложение ареста на денежные средства на таком едином счете налогоплательщиков, которое возможно только после одновременного внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и закона "Об исполнительном производстве".

Документом вводится системы уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом (кроме НДС и акцизного налога с реализации полного и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через электронный кабинет налогоплательщика на единый счет, который будет открыт для плательщика с его согласия (желания) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

Кроме того, Рада внесла соответствующие изменения, необходимые для введения единого счета, в Налоговый кодекс. Нардепы приняли во втором чтении проект закона №1051"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". За него проголосовали 274 депутата ВР.

Изменения ко второму чтению

Правкой ко второму чтению закона предусматривается статью 18 закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" дополнить новыми частями.

"Временно, до 1 января 2021 установить, что: субъекты хозяйствования, осуществляющие производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями, должны реализовать эту продукцию субъектам хозяйствования, получившим лицензию на оптовую торговлю табачными изделиями, по ценам, которые не превышают 80% установленной производителем или импортером максимальной розничной цены на табачные изделия с учетом налога на добавленную стоимость и акцизного сбора (без суммы акцизного налога с реализации через розничную торговую сеть табачных изделий)", - говорится в тексте закона.

Кроме того, до этого же срока предусматривается, что такие субъекты хозяйствования осуществляют реализацию этой продукции субъектам хозяйствования, получившим лицензию на розничную торговлю табачными изделиями по ценам, не превышающим 87% установленной производителем или импортером максимальной розничной цены на табачные изделия с учетом НДС и акцизного сбора (без суммы акцизного налога с реализации через розничную торговую сеть табачных изделий).

"К субъектам хозяйствования применяются финансовые санкции в виде штрафа: за нарушение требований абзаца второго части двадцать третьей этой статьи - 100 процентов стоимости реализованной продукции, но не менее 200 000 гривен; за нарушение требований абзаца третьего части двадцать третьей этой статьи - 100 процентов стоимости реализованной продукции, но не менее 100000 гривен", - указано в законе.

Напомним, данные законопроекты в первом чтении парламент принял 13 сентября.

Как писало РБК-Украина, законопроект №1057 о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование" о подаче единой отчетности по единому взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) был опубликован в издании "Голос Украины". Так, заключительные положения гласят, что он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Добавим также, Кабинет министров в августе 2017 года одобрил законопроект о введении единого счета уплаты налогов и сборов, единого социального взноса для плательщиков.

Кроме того, в 2016 году Александр Данилюк, который на тот момент занимал пост главы Министерства финансов, анонсировал, что Кабмин намерен создать единый казначейский счет для оплаты налогов.

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