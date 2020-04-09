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Нові карантинні обмеження та суд над полковником ВСУ: новини за 8 квітня

Новини » Інше     09.04.2020 - 08:25
Нові карантинні обмеження та суд над полковником ВСУ: новини за 8 квітня
Колаж РБК-Україна

Кабмін вніс зміни в карантинні обмеження, в Житомирській області стався спалах коронавируса, полковника ЗСУ засудили до 13 років в'язниці за держзраду. Детальніше про те, що сталося в середу, 8 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

  • За даними МОЗ, на ранок 8 квітня загальна кількість хворих коронавірусом зросла до 1668 осіб. За добу підтвердились тести на COVID-19 у 206 українців. Кількість летальних випадків збільшилася до 52, а видужало вже 35 пацієнтів.
  • Кабінет міністрів вніс зміни в постанову про запобігання поширенню коронавіруса COVID-19, яким вводяться більш жорсткі обмеження на період карантину.
  • Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.
  • У місті Малин (Житомирська область) зафіксовано спалах захворювання на коронавірус. Це сталося через святкування компанією місцевих жителів повернення свого товариша з-за кордону, попри карантинні заходи.
  • Жертвами захворювання на коронавірус у світі стали майже 80 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представників Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
  • Усього за станом 3:00 9 квітня в усьому світі зареєстрували 1 511 104 випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

У Зеленського підтвердили дату обміну полоненими

Обмін полоненими з так званими "республіками Донбасу" пройде до Великодня (19 квітня). Відповідну заяву опублікував Офіс президента.

Повідомляється, що вчора, 8 квітня, пройшли переговори контактної групи по Донбасу в форматі відеоконференції.

Полковника ЗСУ засудили до 13 років тюрьми за держзраду

Шевченківський районний суд м. Києва визнав винним у державній зраді та створенні терористичної групи полковника ЗСУ та призначив покарання - 13 років позбавлення волі із позбавленням військового звання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що мова йде про полковника ЗСУ Івана Без'язикова.

За даними слідства, він перебуваючи у полоні з 25 серпня 2014 року на непідконтрольній українській владі території у Донецьку, вступив до складу розвідувального управління незаконного збройного формування РФ та займав посаду так званого "заступника начальника 1-го відділу з аналітичної роботи".

Стала відома посада брата Єрмака в РНБО

Денис Єрмак працював радником заступника секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит РБК-Україна.

Зазначено, що Денис Єрмак був позаштатним радником Литвиненка на громадських засадах.

Нагадаємо, раніше нардеп Гео Лерос опублікував відеозаписи нібито з Денисом Єрмаком - братом керівника ОП Андрія Єрмака. На записах чоловік, схожий на Дениса Єрмака, обговорює з невстановленими особами призначення на різні державні посади.

Комітет Ради прийняв рішення по закону про скандальну "маржу Холодова"

Комітет парламенту питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Як писало РБК-Україна, скандал навколо даного законопроекту, відомого більше як "маржа Холодова", почався в жовтні 2019 року, коли на засіданні фінкомітету парламентарії включили в документ правку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, які здійснюють продаж сигарет.

Сандерс вийшов з президентської гонки в США

Сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів. Про це повідомляє CNN.

Сандерс фактично був останнім конкурентом іншого представника Демократичної партії, колишнього віце-президента США Джо Байдена. Призупинення кампанії сенатора означає, що тепер ніхто не може перешкодити Байдену стати кандидатом від демократів на виборах президента.

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