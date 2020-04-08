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Кабмин внес изменения в карантинные ограничения

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 21:13
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В правительстве разъяснили, какие объекты могут работать на карантине, и кому из лиц 60 лет и старше разрешено покидать самоизоляцию

Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Как отметил премьер, изменениями уточняет перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

Согласно изменениям во время карантина разрешена работа объектов:

  • Почтовой и курьерской деятельности;
  • Строительных работ;
  • По сбору и заготовке отходов;
  • Учреждения торговли строительными материалами;
  • Химчистки.

Также в Кабмине разъяснили, какие категории людей 60 лет и старше не нуждаются в самоизоляции:

  • Госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О противодействии коррупции";
  • Военнослужащие, сотрудники Вооруженных сил Украины и другие правоохранители;
  • Лица, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса;
  • Лица, которые обеспечивают деятельность критических предприятий.

Кроме этого правительство утвердило порядок обязательного помещения на обсервацию (самоизоляцию) лиц, въехавших на территорию Украины. При этом органы местного самоуправления имеют право совершать расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.

Кабмин внес изменения в карантинные ограничения

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Шмыгаля, говорить об ослаблении карантина можно не раньше мая. Он отметил, что правительство разрабатывает план выхода из карантина с мая. Ослабление карантина будет возможным только при условии снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинДенис Шмыгаль
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