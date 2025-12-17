Новий "Рамштайн" та ППО від Британії і Німеччини Україні: новини за 16 грудня

У МЗС Молдови попередили громадян про ризик мобілізації до армії РФ

Міністерство закордонних справ Молдови попередило своїх громадян, які перебувають у Росії про нове законодавство. Воно може зобов'язати іноземців підписати контракт у російську армію.

Шмигаль підбив підсумки нового "Рамштайна": 15 країн посилять оборону України

Очільник Міноборони нагадав, що 2025 року партнери зобов'язалися спрямувати майже 5 млрд доларів на українське оборонне виробництво і ще близько 5 млрд доларів - на купівлю американської зброї для України. Ці показники стали рекордними і у 2026 році необхідно підтримувати таку динаміку.

Роботу над законом про вибори "під час війни" очолить Корнієнко, - джерело

Для розробки законопроекту щодо можливості проведення виборів при профільному комітеті ВР буде створено робочу групу. Таке рішення було ухвалено депутатами на Погоджувальній раді, повідомило РБК-Україна поінформоване джерело.

За його словами, очолить робочу групу перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Також до її роботи буде долучено представників громадських організацій.

ЗМІ назвали напрямок, куди РФ перекине війська після завершення війни в Україні

Як наголосив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коли в Україні настане мир, Росія все ще буде становити загрозу.

"Очевидно, що вони збираються перекинути свої військові сили до нашого кордону та до балтійського кордону", - заявив він.

У Зеленського розповіли подробиці про розміщення сил підтримки "Коаліції рішучих"

"Не розкриваючи подробиць, скажу, що так: європейські лідери, які беруть участь у форматі "Коаліції рішучих" – а там є формат так званої Мультифункційної групи Україна – це власне те, про що ми говоримо: розміщення сил підтримки", - заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Британія оголосила про передачу Україні великого пакета посилання ППО, - Sky News

Велика Британія інвестує 600 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб забезпечити Україну новими оборонними можливостями, які допоможуть збивати російські дрони протягом зими.

Міністр оборони країни Джон Гілі заявив, що Київ отримає системи ППО, ракети та автоматизовані турелі для збивання дронів.

"Разом з цією групою з 50 партнерів ми працюємо над тим, щоб надати життєво важливу підтримку обороні України, щоб поставити її в найсильнішу можливу позицію для забезпечення миру", - сказав він.

Ціни на російську нафту впали до мінімуму з початку повномасштабної війни, - Bloomberg

За даними агентства, зростаючий санкційний тиск ускладнює для Росії продаж і транспортування нафти. Обмеження також зачіпають нафтопереробні заводи в країнах ключових покупцях російської сировини, зокрема в Індії, що змушує російських експортерів пропонувати значні знижки.

Німеччина поставила в Україні дві обіцяні у серпні системи ППО Patriot, а також вже дев’яту систему IRIS-T

"Від часу нашого останнього засідання UDCG ми суттєво посилили протиповітряну оборону України, зокрема шляхом постачання двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим також завдяки нашим норвезьким партнерам, а також шляхом постачання дев’ятої системи IRIS-T", - заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

В Україні скоротять тривалість графіків відключення світла, - Свириденко

За словами премʼєра, за результатами перегляду фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності.

Свириденко зазначила, що зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.