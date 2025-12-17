Новый "Рамштайн" и ПВО от Британии и Германии Украине: новости за 16 декабря

Министр обороны Денис Шмыгаль подвел итоги нового "Рамштайна" - 15 стран усилят оборону Украины. А в МИД Молдовы предупредили граждан о риске мобилизации в армию РФ.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 16 декабря - в материале РБК-Украина.
Министерство иностранных дел Молдовы предупредило своих граждан, находящихся в России о новом законодательстве. Оно может обязать иностранцев подписать контракт в российскую армию.
Глава Минобороны напомнил, что в 2025 году партнеры обязались направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 млрд долларов - на покупку американского оружия для Украины. Эти показатели стали рекордными и в 2026 году необходимо поддерживать такую динамику.
Для разработки законопроекта о возможности проведения выборов при профильном комитете ВР будет создана рабочая группа. Такое решение было принято депутатами на Согласительном совете, сообщил РБК-Украина информированный источник.
По его словам, возглавит рабочую группу первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Также к ее работе будут привлечены представители общественных организаций.
Как отметил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, когда в Украине наступит мир, Россия все еще будет представлять угрозу.
"Очевидно, что они собираются перебросить свои военные силы к нашей границе и к балтийской границе", - заявил он.
"Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате "Коалиции решительных" - а там есть формат так называемой Мультифункциональной группы Украина - это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки", - заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.
Великобритания инвестирует 600 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить Украину новыми оборонными возможностями, которые помогут сбивать российские дроны в течение зимы.
Министр обороны страны Джон Гили заявил, что Киев получит системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели для сбивания дронов.
"Вместе с этой группой из 50 партнеров мы работаем над тем, чтобы оказать жизненно важную поддержку обороне Украины, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для обеспечения мира", - сказал он.
По данным агентства, растущее санкционное давление затрудняет для России продажу и транспортировку нефти. Ограничения также затрагивают нефтеперерабатывающие заводы в странах ключевых покупателях российского сырья, в частности в Индии, что заставляет российских экспортеров предлагать значительные скидки.
"Со времени нашего последнего заседания UDCG мы существенно усилили противовоздушную оборону Украины, в частности путем поставки двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным также благодаря нашим норвежским партнерам, а также путем поставки девятой системы IRIS-T", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
По словам премьера, по результатам пересмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.
Свириденко отметила, что из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.