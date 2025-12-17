Новый "Рамштайн" и ПВО от Британии и Германии Украине: новости за 16 декабря

В МИД Молдовы предупредили граждан о риске мобилизации в армию РФ

Министерство иностранных дел Молдовы предупредило своих граждан, находящихся в России о новом законодательстве. Оно может обязать иностранцев подписать контракт в российскую армию.

Шмыгаль подвел итоги нового "Рамштайна": 15 стран усилят оборону Украины

Глава Минобороны напомнил, что в 2025 году партнеры обязались направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 млрд долларов - на покупку американского оружия для Украины. Эти показатели стали рекордными и в 2026 году необходимо поддерживать такую динамику.

Работу над законом о выборах "во время войны" возглавит Корниенко, - источник

Для разработки законопроекта о возможности проведения выборов при профильном комитете ВР будет создана рабочая группа. Такое решение было принято депутатами на Согласительном совете, сообщил РБК-Украина информированный источник.

По его словам, возглавит рабочую группу первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Также к ее работе будут привлечены представители общественных организаций.

СМИ назвали направление, куда РФ перебросит войска после завершения войны в Украине

Как отметил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, когда в Украине наступит мир, Россия все еще будет представлять угрозу.

"Очевидно, что они собираются перебросить свои военные силы к нашей границе и к балтийской границе", - заявил он.

У Зеленского рассказали подробности о размещении сил поддержки "Коалиции решительных"

"Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате "Коалиции решительных" - а там есть формат так называемой Мультифункциональной группы Украина - это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки", - заявил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Британия объявила о передаче Украине большого пакета посылки ПВО, - Sky News

Великобритания инвестирует 600 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить Украину новыми оборонными возможностями, которые помогут сбивать российские дроны в течение зимы.

Министр обороны страны Джон Гили заявил, что Киев получит системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели для сбивания дронов.

"Вместе с этой группой из 50 партнеров мы работаем над тем, чтобы оказать жизненно важную поддержку обороне Украины, чтобы поставить ее в самую сильную возможную позицию для обеспечения мира", - сказал он.

Цены на российскую нефть упали до минимума с начала полномасштабной войны, - Bloomberg

По данным агентства, растущее санкционное давление затрудняет для России продажу и транспортировку нефти. Ограничения также затрагивают нефтеперерабатывающие заводы в странах ключевых покупателях российского сырья, в частности в Индии, что заставляет российских экспортеров предлагать значительные скидки.

Германия поставила в Украину две обещанные в августе системы ПВО Patriot, а также уже девятую систему IRIS-T

"Со времени нашего последнего заседания UDCG мы существенно усилили противовоздушную оборону Украины, в частности путем поставки двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным также благодаря нашим норвежским партнерам, а также путем поставки девятой системы IRIS-T", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В Украине сократят продолжительность графиков отключения света, - Свириденко

По словам премьера, по результатам пересмотра фактических списков объектов критической инфраструктуры нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Свириденко отметила, что из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.