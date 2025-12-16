Британія оголосила про передачу Україні великого пакета посилення ППО

Британія у рамках зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосила про виділення Україні великого пакету військової допомоги у сфері ППО у розмірі майже 685 млн євро.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Київ отримає системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані турелі для збивання безпілотників. Українці продовжують боротися з величезною мужністю – як військові, так і цивільні", - заявив Гілі.

Міністр оборони Британії є співголовою 32-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Інвестиції Великої Британії у розмірі 600 млн фунтів стерлінгів (близько 685 млн євро – ред.) цього року є критично важливою допомогою для українців, які захищають свої міста, села та енергетичну інфраструктуру від варварських нападів Росії", - додав він.

Міністр оборони Британії також підкреслив, що разом партнерами Лондон працює над тим, щоб надати життєво важливу підтримку обороні України, щоб поставити її в найсильнішу можливу позицію для забезпечення миру.