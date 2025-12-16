Британія оголосила про передачу Україні великого пакета посилення ППО
Британія у рамках зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосила про виділення Україні великого пакету військової допомоги у сфері ППО у розмірі майже 685 млн євро.
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Київ отримає системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані турелі для збивання безпілотників. Українці продовжують боротися з величезною мужністю – як військові, так і цивільні", - заявив Гілі.
Міністр оборони Британії є співголовою 32-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
"Інвестиції Великої Британії у розмірі 600 млн фунтів стерлінгів (близько 685 млн євро – ред.) цього року є критично важливою допомогою для українців, які захищають свої міста, села та енергетичну інфраструктуру від варварських нападів Росії", - додав він.
Міністр оборони Британії також підкреслив, що разом партнерами Лондон працює над тим, щоб надати життєво важливу підтримку обороні України, щоб поставити її в найсильнішу можливу позицію для забезпечення миру.
Допомога Україні від Британії
Раніше Лондон вирішив передати Україні 350 ракет протиповітряної оборони ASRAAM коштом заморожених російських активів.
Також повідомлялось, що понад 1,3 млрд доларів доходів від заморожених російських активів пішли на військову допомогу Україні. За ці гроші Британія закупила боєприпаси, ракети та дрони, уклавши нові оборонні контракти.
Крім того, цьогоріч Британія інвестує 350 млн фунтів стерлінгів (472 млн доларів), щоб збільшити поставки дронів в Україні до 100 тисяч одиниць.
Також в міністерстві оборони Британії повідомили, що програма Interflex, яка поєднує бойову та лідерську підготовку для українських військових, буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року.