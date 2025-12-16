ua en ru
Ціни на російську нафту впали до мінімуму з початку повномасштабної війни, - Bloomberg

Росія, Вівторок 16 грудня 2025 15:38
UA EN RU
Ціни на російську нафту впали до мінімуму з початку повномасштабної війни, - Bloomberg Ілюстративне фото: ціни на російську нафту впали до мінімуму з початку повномасштабної війни (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Ціни на російську нафту знизилися до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни РФ проти України на тлі посилення західних санкцій і падіння світових котирувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, зростаючий санкційний тиск ускладнює для Росії продаж і транспортування нафти. Обмеження також зачіпають нафтопереробні заводи в країнах ключових покупцях російської сировини, зокрема в Індії, що змушує російських експортерів пропонувати значні знижки.

Згідно з оцінками Argus Media, середня ціна російської нафти, що експортується з портів Балтійського та Чорного морів, а також зі східного порту Козьміно, становить трохи більш як 40 доларів за барель.

Це на 28% менше, ніж у середньому за попередні три місяці. Додатковий тиск на ціни посилили нещодавні санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Водночас знижуються і світові ціни на нафту: 16 грудня ф’ючерси на еталонні марки вперше з травня опустилися нижче 60 доларів за барель. За оцінками Bloomberg, падіння нафтових доходів створює серйозні ризики для бюджету РФ, адже прибутки від експорту нафти й газу забезпечують близько чверті доходів державної казни та є ключовими для фінансування війни.

У жовтні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів - "Роснефти" та "Лукойлу", а також 36 їхніх дочірніх компаній, намагаючись змусити Кремль піти на переговори щодо України. Одразу після цього ринкова вартість обох корпорацій різко скоротилася, а самі компанії були змушені почати розпродаж закордонних активів.

Крім того, найбільші державні нафтопереробні компанії Китаю після американських санкцій призупинили закупівлю сирої нафти марки ESPO. Аналогічну позицію займає й Індія.

За оцінками ЗМІ, близько 48 млн барелів російської нафти можуть залишитися заблокованими в морі через обмеження США. У результаті десяткам танкерів доведеться шукати альтернативні порти для розвантаження.

