Роботу над законом про вибори "під час війни" очолить Корнієнко, - джерело

Для розробки законопроекту щодо можливості проведення виборів в умовах воєнного стану при профільному комітеті ВР буде створено робочу групу. Рішення було ухвалено депутатами на Погоджувальній раді.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

За його словами, очолить робочу групу перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Також до її роботи буде долучено представників громадських організацій.

Вибори в Україні

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна, за його словами, нібито втратила статус демократії через тривалу відсутність виборів. Він стверджував, що тема війни використовується як привід не проводити голосування.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив свою готовність брати участь у виборах. За його словами, він звернувся до США з проханням забезпечити безпеку виборчого процесу, що дало б змогу провести вибори впродовж 60–90 днів.

Крім того, Зеленський повідомив, що очікує пропозицій від народних депутатів щодо законодавчих змін, які дозволили б організувати вибори в умовах воєнного стану.

Президент наголосив, що підтримує проведення виборів, аби не залишати простору для маніпуляцій.

Питання проведення дострокових президентських і парламентських виборів в Україні в умовах воєнного стану наразі має суто теоретичний характер. Ключовою проблемою залишається відсутність можливості забезпечити безпеку громадян через постійні обстріли по всій території країни.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори мали відбутися 26 жовтня, однак через дію воєнного стану їх проведення було унеможливлено.

Раніше Зеленський підкреслював, що технічно держава готова до організації виборів, однак вони можуть відбутися лише після повного припинення вогню.