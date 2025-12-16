ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Роботу над законом про вибори "під час війни" очолить Корнієнко, - джерело

Україна, Вівторок 16 грудня 2025 11:13
UA EN RU
Роботу над законом про вибори "під час війни" очолить Корнієнко, - джерело Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Кава

Для розробки законопроекту щодо можливості проведення виборів в умовах воєнного стану при профільному комітеті ВР буде створено робочу групу. Рішення було ухвалено депутатами на Погоджувальній раді.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

За його словами, очолить робочу групу перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Також до її роботи буде долучено представників громадських організацій.

Вибори в Україні

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна, за його словами, нібито втратила статус демократії через тривалу відсутність виборів. Він стверджував, що тема війни використовується як привід не проводити голосування.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив свою готовність брати участь у виборах. За його словами, він звернувся до США з проханням забезпечити безпеку виборчого процесу, що дало б змогу провести вибори впродовж 60–90 днів.

Крім того, Зеленський повідомив, що очікує пропозицій від народних депутатів щодо законодавчих змін, які дозволили б організувати вибори в умовах воєнного стану.

Президент наголосив, що підтримує проведення виборів, аби не залишати простору для маніпуляцій.

Питання проведення дострокових президентських і парламентських виборів в Україні в умовах воєнного стану наразі має суто теоретичний характер. Ключовою проблемою залишається відсутність можливості забезпечити безпеку громадян через постійні обстріли по всій території країни.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори мали відбутися 26 жовтня, однак через дію воєнного стану їх проведення було унеможливлено.

Раніше Зеленський підкреслював, що технічно держава готова до організації виборів, однак вони можуть відбутися лише після повного припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа Олександр Корнієнко Сполучені Штати Америки Війна в Україні
Новини
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі