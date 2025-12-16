ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot та дев'ятий Iris-T, - Пісторіус

Вівторок 16 грудня 2025 15:00
UA EN RU
Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot та дев'ятий Iris-T, - Пісторіус Фото: Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Німеччина передала Збройним силам України дві системи протиповітряної оборони Patriot та вже дев'ятий комплекс ППО Iris-T.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

"З моменту нашої останньої зустрічі ми значно посилили протиповітряну оборону України, зокрема завдяки поставці двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим завдяки нашим норвезьким партнерам, а також поставці дев'ятої системи Iris-T", – заявив Пісторіус.

За його словами, наступного року Німеччина також передасть України "значну кількість" ракет AIM-9 Sidewinder з німецьких арсеналів для посилення протиповітряної оборони України.

Крім того, за його словами, Берлін виділив Києву додаткові 200 млн доларів на закупівлю критично важливої ​​зброї та боєприпасів з арсеналів США через механізм PURL НАТО.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Британія у рамках зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосила про виділення Україні великого пакету військової допомоги у сфері ППО у розмірі майже 685 млн євро.

За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, Київ на ці гроші отримає системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані турелі для збивання безпілотників.

Також раніше стало відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні, 16 грудня, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

До слова, 14 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про те, що нова зустріч у форматі "Рамштайн" була запланована на 3 грудня. Чому саме її перенесли - поки що невідомо.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Допомога Україні
Новини
Британія оголосила про передачу Україні великого пакета посилення ППО
Британія оголосила про передачу Україні великого пакета посилення ППО
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі