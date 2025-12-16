ua en ru
Світла стане більше: частину споживачів переведуть на загальні графіки

Україна, Вівторок 16 грудня 2025 18:08
Світла стане більше: частину споживачів переведуть на загальні графіки Фото: Юлія Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Наталія Кава

В Україні за результатами перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram за підсумками наради з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій.

За її словами, це дозволить скоротити тривалість графіків відключення електроенергії для населення та промисловості. Перегляд відбувся в межах виконання рішення уряду щодо актуалізації фактичних списків об’єктів критичної інфраструктури.

Із переліків вилучили дві категорії споживачів: об’єкти з потужністю менше 100 кВт, а також ті, до яких були підключені інші споживачі, що мають підпадати під загальні обмеження для забезпечення справедливого розподілу електроенергії.

Споживачі супутнього навантаження, які не є критично важливими, будуть переведені на графіки погодинних відключень за загальним порядком.

Свириденко наголосила, що перегляд жодним чином не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Контроль за виконанням ухвалених рішень на місцях доручено Міністерству енергетики спільно з Держенергонаглядом.

Ситуація з енергетикою

Раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомляла, що уряд шукає можливості скоротити масштаби енергетичних обмежень. За інформацією РБК-Україна, зменшити тривалість відключень планували шляхом перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури, які мають пріоритетний захист від обмежень.

Водночас у ніч на 13 грудня Росія здійснила ракетно-дронову атаку по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в кількох регіонах України. За даними Міненерго, під ударами опинилися енергооб’єкти в Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

РБК-Україна раніше з посиланням на ДТЕК пояснювало різницю між блекаутом та екстреними відключеннями: останні є контрольованим заходом і не означають повного колапсу енергосистеми, тоді як блекаут передбачає її повний розпад і тривале відновлення.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що найскладніша ситуація з електропостачанням наразі спостерігається в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, які регулярно зазнають ударів по енергетичній інфраструктурі.

За інформацією "Укренерго", підконтрольна Україні частина Донецької області після російських атак перебуває у стані повного блекауту.

