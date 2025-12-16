ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Зеленського розповіли подробиці про розміщення сил підтримки "Коаліції рішучих"

Вівторок 16 грудня 2025 12:32
UA EN RU
У Зеленського розповіли подробиці про розміщення сил підтримки "Коаліції рішучих" Фото: Ігор Жовква (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Лідери країн-учасниць "Коаліції рішучих" виразили готовність розмістити в Україні сили підтримки в рамках гарантій безпеки після завершення війни.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Відповідаючи на питання, чи викристалізувалися гарантії безпеки або певні важелі, на які готова піти Європа задля встановлення справедливого та тривалого миру в Україні, він зазначив, що лідери країн ЄС вже напрацювали певний формат взаємодії з Україною.

"Не розкриваючи подробиць, скажу, що так: європейські лідери, які беруть участь у форматі "Коаліції рішучих" – а там є формат так званої Мультифункційної групи Україна – це власне те, про що ми говоримо: розміщення сил підтримки", - заявив Жовква.

За його словами, європейська сторона визначилась з конкретикою. Він також зазначив, що американська сторона зі свого боку говорила про гарантії безпеки і це детально проговорювалося під час зустрічі, робота над цим триває.

"Ми чітко розуміємо, хто з європейських країн в яких форматах може допомагати Україні зберігати мир. Адже такий формат працюватиме після того, як буде досягнуте перемир'я на території України, і в майбутньому треба буде не повторити російську агресію", - підкреслив заступник керівника ОП.

Гарантії безпеки

Раніше прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що "Коаліція рішучих" підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та, за потреби - розгортання військ на українській території.

Як відомо, британський прем'єр Кір Стармер брав участь у переговорах лідерів ЄС, України та американської делегації, що пройшли в Берліні 14 та 15 грудня.

Саме у німецькій столиці Україна та партнери доопрацьовували мирний план США, зупинившись на таких важливих питаннях, як гарантії безпеки.

Окрім гарантій нинішній мирний план має ще два розділи - рамкова угода, з 20 пунктів, а також документ щодо відновлення післявоєнної України.

Що важливо, досі складним на перемовинах лишається питання територій – Україна не погоджується з тим, щоб вивести свою армію з Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Жовква Офіс президента Вторгнення Росії до України
Новини
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі