У Зеленського розповіли подробиці про розміщення сил підтримки "Коаліції рішучих"
Лідери країн-учасниць "Коаліції рішучих" виразили готовність розмістити в Україні сили підтримки в рамках гарантій безпеки після завершення війни.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
Відповідаючи на питання, чи викристалізувалися гарантії безпеки або певні важелі, на які готова піти Європа задля встановлення справедливого та тривалого миру в Україні, він зазначив, що лідери країн ЄС вже напрацювали певний формат взаємодії з Україною.
"Не розкриваючи подробиць, скажу, що так: європейські лідери, які беруть участь у форматі "Коаліції рішучих" – а там є формат так званої Мультифункційної групи Україна – це власне те, про що ми говоримо: розміщення сил підтримки", - заявив Жовква.
За його словами, європейська сторона визначилась з конкретикою. Він також зазначив, що американська сторона зі свого боку говорила про гарантії безпеки і це детально проговорювалося під час зустрічі, робота над цим триває.
"Ми чітко розуміємо, хто з європейських країн в яких форматах може допомагати Україні зберігати мир. Адже такий формат працюватиме після того, як буде досягнуте перемир'я на території України, і в майбутньому треба буде не повторити російську агресію", - підкреслив заступник керівника ОП.
Гарантії безпеки
Раніше прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що "Коаліція рішучих" підготувала плани щодо посилення обороноздатності України та, за потреби - розгортання військ на українській території.
Як відомо, британський прем'єр Кір Стармер брав участь у переговорах лідерів ЄС, України та американської делегації, що пройшли в Берліні 14 та 15 грудня.
Саме у німецькій столиці Україна та партнери доопрацьовували мирний план США, зупинившись на таких важливих питаннях, як гарантії безпеки.
Окрім гарантій нинішній мирний план має ще два розділи - рамкова угода, з 20 пунктів, а також документ щодо відновлення післявоєнної України.
Що важливо, досі складним на перемовинах лишається питання територій – Україна не погоджується з тим, щоб вивести свою армію з Донбасу.