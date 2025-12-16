ЗМІ назвали напрямок, куди РФ перекине війська після завершення війни в Україні

Росія передислокує свої війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні буде укладено мирну угоду про завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як наголосив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коли в Україні настане мир, Росія все ще буде становити загрозу.

"Очевидно, що вони збираються перекинути свої військові сили до нашого кордону та до балтійського кордону", - заявив він.

У зв'язку прем’єр Фінляндії закликав Європу виявити солідарність з країнами східного флангу НАТО та виділити більше коштів на оборону в прифронтових державах.

Орпо зазначив, що Європа має бути готовою самостійно захищатися, адже США поступово скорочують свою військову присутність на континенті.

Він також нагадав, що Фінляндія зберігає високий рівень готовності до загроз з боку Росії, попри складну економічну ситуацію та зростання держборгу.

Орпо наголосив, що країна підтримує потужну програму оборонної готовності, включаючи бомбосховища, великі запаси критично важливих матеріалів та навчання молоді й еліти.

Водночас прем’єр зазначив, що країни східного флангу зацікавлені не лише у 1,5 млрд євро невикористаних коштів на військові проєкти, а й у частині з приблизно 130 млрд євро, виділених ЄС на оборону в наступному бюджетному періоді.

За словами Орпо, деякі країни ЄС можуть зменшити тиск на Росію після мирної угоди, що викликає занепокоєння на передовій.

Прем’єр також підкреслив, що Європа повинна діяти рішуче, аби підтримати Україну та показати серйозність намірів перед майбутнім самітом ЄС, де можуть ухвалити ключові рішення щодо фінансової допомоги Києву.