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Конгрес США включив 12 млрд доларів допомоги Україні до нового проєкту бюджету

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Вашингтон, Середа 28 вересня 2022 05:35
Конгрес США включив 12 млрд доларів допомоги Україні до нового проєкту бюджету Фото: Конгрес США включив 12 млрд доларів допомоги Україні до нового пакету бюджету (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американські законодавці включили 12,4 млрд додаткової допомоги Україні до законопроєкту про продовження фінансування американського уряду до 16 грудня, який має розглянути Сенат Конгресу США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Конгресу США.

Наголошується, що загалом передбачається виділити 12,4 млрд доларів на "допомогу, пов'язану з Україною, у тому числі надання підготовки, військової техніки, озброєнь, логістичної підтримки, а також прямої фінансової підтримки уряду України".

Як наголошується в пояснювальному документі до законопроєкту, планується, зокрема, виділити 3 млрд доларів на військову допомогу, у тому числі "підготовку, надання військової техніки та зброї, логістичної підтримки, запасів та технічного обслуговування, зарплат і платні, тилового забезпечення, а також підтримки шляхом надання розвідданих збройним силам та силам безпеки України".

Ще 4,5 млрд доларів пропонується направити на економічну підтримку Києва, зокрема забезпечення роботи урядових органів України з метою "дати можливість уряду забезпечувати макроекономічну стабільність та надавати базові послуги для громадян".

Водночас загалом 2,04 млрд доларів мають виділити на заповнення США власних арсеналів озброєнь та виробництво нових боєприпасів замість того, що було раніше спрямоване як допомога Україні або передано союзникам США, які надавали допомогу Україні.

Також 2,8 млрд доларів мають намір витратити на забезпечення військ США, розгорнутих у Європі. Ще 2 млн доларів закладають на облік та контроль за витрачанням коштів у рамках виділення допомоги. Ще 35 млн підуть на "підготовку та реагування на потенційні ядерні та радіаційні інциденти в Україні".

На додаток до виділення нових коштів на суму 12,4 млрд доларів законопроєкт дає президенту США можливість передати Україні зі своїх арсеналів США озброєння на суму 3,7 млрд доларів, щоб "надати додаткову першорядну підтримку збройним силам України".

Законопроєкт, який включає також тимчасове фінансування кількох урядових програм США, мають розглянути до півночі 30 вересня за місцевим часом. В іншому випадку деякі федеральні відомства змушені будуть призупинити роботу з 3 жовтня.

Нагадаємо, США готують новий пакет озброєнь на суму 1,1 млрд доларів, про який буде оголошено найближчим часом.

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