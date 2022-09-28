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Зеленський підписав закон про акцизи: які будуть ставки на бензин, дизель та автогаз

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Україна, Середа 28 вересня 2022 14:04
Зеленський підписав закон про акцизи: які будуть ставки на бензин, дизель та автогаз Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про часткове повернення акцизів на бензин, дизельне паливо та автогаз, скасованих навесні 2022 року. Додатковий податок становитиме 3,5-4 гривень за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону 7668-д.

Раніше Верховна рада підтримала пропозицію уряду України та частково повернула акцизи на пальне: для бензину, дизеля та біопалива - 100 євро за 1000 літрів, для газу - 52 євро за 1000 літрів.

При цьому встановлено пільги для палива на потреби Міністерства оборони. Для військових акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів. Така норма діятиме на період воєнного стану в Україні.

У Мінекономіки заявили, що підвищення цін на пальне в Україні після повернення акцизів не очікується, попри те, що розмір акцизу складає 3,5-4 гривень за літр. У міністерстві заявили, що заявив, що дефіциту також не буде.

Нагадаємо, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна сказав, що українська влада вирішила частково повернути акцизи на пальне, скасовані навесні 2022 року. Водночас ПДВ залишиться на рівні 7%, а не 20%, як було до війни.

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