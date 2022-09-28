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Окупанти накрили фосфорними снарядами одне із сіл Запорізької області (фото)

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Запоріжжя, Середа 28 вересня 2022 09:18
Окупанти накрили фосфорними снарядами одне із сіл Запорізької області (фото) Фото: окупанти накрили фосфорними снарядами одне із сіл Запорізької області (facebook.com/110tro)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вдарили фосфорними снарядами по одному із сіл Запорізької області. Внаслідок чого згоріло кілька будинків та школа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької окремої бригади тероборони у Facebook.

Фото: наслідки обстрілів фосфорними снарядами (facebook.com/110tro)

"Ці боєприпаси підпалюють все, що горить. Найбільше від них страждають громадяни. Згоріли кілька будинків, школа", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як розповів секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, за минулу добу росіяни відкривали вогонь з танків, мінометів та артилерії біля населених пунктів Микільське, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське.

Нагадаємо, Збройні сили України на південному напрямку знищили 58 загарбників та майже 80 одиниць ворожої техніки. Усього за минулу добу було ліквідовано 400 російських окупантів.

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