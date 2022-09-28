ЄК запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти Росії: що до нього увійшло

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter .

"Росія підняла вторгнення в Україну на новий рівень. І ми маємо намір змусити Кремль заплатити ціну за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет жорстких санкцій проти Росії", - написала вона.

За її словами, ЄК пропонує розширити список санкцій Євросоюзу проти фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також планується запровадити нові обмеження на торгівлю з РФ, а саме: затвердити нові санкції на імпорт продукції російського виробництва, які позбавлять країну-агресора доходу в розмірі 7 млрд євро, та розширити список товарів, експорт яких буде заборонено до Росії (маються на увазі ключові технології, необхідні ведення війни).

Фон дер Ляєн зазначила, що до нового пакету санкцій внесли і додаткові обмеження на надання європейських послуг та заборону для громадян ЄС обіймати керівні посади у російських компаніях.

До пакету обмежень також було додано правову базу для ліміту цін на російську нафту.

"Деякі країни, що розвиваються, все ще потребують постачання російської нафти за низькими цінами. Це обмеження допоможе знизити доходи Росії і зберегти стабільність світових енергетичних ринків", - уточнила чиновниця.

Водночас планується посилити контроль за спробами країни-агресора обійти санкції, які запровадили країни Заходу.

При цьому голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель розповів, що Євросоюз готує санкції проти людей, які допомагали оминати європейські обмеження проти Росії, це можуть бути не лише громадяни РФ.