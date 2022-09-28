Україна та Росія ведуть переговори щодо обміну "всіх на всіх", - Буданов

Україна продовжує працювати над обміном полонених. Наразі ведуться переговори з Росією щодо обміну "всіх на всіх".

Про це пише РБК-Україн а з посиланням на Telegram-канал координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Під час зустрічі з представниками родин українських полонених Буданов відзначив, що переговорний процес щодо обміну військовополоненими є доволі виснажливим. Наприклад, останній обмін, коли до України повернулися 215 воїнів, готувався більше двох місяців.

"Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх", - пише пресслужба.