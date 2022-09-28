США готують нові санкції проти Росії: WSJ дізналася деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За даними видання, головними об'єктами санкцій можуть стати пов'язані з російською владою фінустанови, які мають ключовий вплив на економіку країни-агресора, включаючи Агентство зі страхування вкладів РФ та платіжну систему "Мир", за допомогою яких, як вважають США, Росія може обходити західні санкції.

У WSJ додають, що обмеження можуть запровадити і проти пов'язаних з Росією посередників на фінансових ринках та ринках цінних паперів.

У рамках можливих нових санкцій Сполучені Штати розглядають відключення від SWIFT більшої кількості банків, запровадження ширшого експортного контролю та обмеження проти ще низки держкомпаній.

При цьому газета зазначає, що в США ще не ухвалили рішення, проти яких саме товарів і компаній буде введено такі санкції, але будь-яка ініціатива прийматиметься "з урахуванням небезпечної ескалації, яку створив президент РФ Володимир Путін в останні дні".