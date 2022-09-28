Україна отримала від ЄС 500 млн євро бюджетної підтримки

Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї заявив, що ЄС надав Україні 500 млн євро бюджетної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу .

"Звичайно, ми говорили про нашу допомогу Україні, тому що ми надаємо не лише моральну підтримку, а й військову, фінансову допомогу. Ми підтримуємо реформи фінансово, а також виживання України в цій війні", - заявив єврокомісар.

За його словами, сьогодні 500 млн євро бюджетної підтримки мали надійти на банківський рахунок України.

Пізніше, Олівер Варгеї провів розмову з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Під час неї обговорювались можливості надання 100 млн євро на відбудову шкіл в Україні.