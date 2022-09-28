ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна отримала від ЄС 500 млн євро бюджетної підтримки

Новость на русском →
Середа 28 вересня 2022 22:35
Україна отримала від ЄС 500 млн євро бюджетної підтримки Фото: Україна отримала від ЄС 500 млн євро бюджетної підтримки (flick com libereurope)
Автор: Дмитро Браславський

Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї заявив, що ЄС надав Україні 500 млн євро бюджетної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

"Звичайно, ми говорили про нашу допомогу Україні, тому що ми надаємо не лише моральну підтримку, а й військову, фінансову допомогу. Ми підтримуємо реформи фінансово, а також виживання України в цій війні", - заявив єврокомісар.

За його словами, сьогодні 500 млн євро бюджетної підтримки мали надійти на банківський рахунок України.

Пізніше, Олівер Варгеї провів розмову з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Під час неї обговорювались можливості надання 100 млн євро на відбудову шкіл в Україні.

Нагадаємо, що Європейський інвестиційний банк, банк ЄС, здійснив перші виплати в межах пакету екстрених заходів солідарності на суму 1,59 млрд євро. Україна отримала першій траншу на 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб.

Також, на початку вересня стало відомо, що ЄС виділить Україні 500 млн євро допомоги. Кошти мали пійти на житло для біженців та на підтримку фермерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Війна в Україні
NEWS
Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги
Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана