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ЄС застосує "кримські санкції" до всіх непідконтрольних Україні територій

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Брюссель, Середа 28 вересня 2022 18:42
ЄС застосує "кримські санкції" до всіх непідконтрольних Україні територій Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз застосує санкції, які діють стосовно окупованого Криму проти всіх тимчасово непідконтрольних Україні територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля під час брифінгу.

"Ми розширюємо географічне охоплення обмежень щодо Криму, які були прийняті на початку цього року, на Донецьку та Луганську області. Вони покриють усі райони України, непідконтрольні уряду, включаючи Херсонську та Запорізьку області, які не належать до Донбасу і які не були частиною минулих рішень", - заявив Боррель.

Зазначимо, що "кримські санкції", запроваджені Євросоюзом після окупації півострова, забороняють ввезення в ЄС продукції з Криму чи Севастополя. Також вони передбачають заборону інфраструктурних та фінансових інвестицій.

При цьому з ЄС на півострів заборонено ввезення певних товарів чи технологій для місцевих компаній або для використання у телекомунікаційному, транспортному та енергетичному секторах та для розвідки, видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Нагадаємо, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила новий пакет санкцій проти Росії, який може запровадити Євросоюз.

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