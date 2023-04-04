ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень

Новость на русском →
США, Вівторок 04 квітня 2023 22:33
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Колишній президент США Дональд Трамп залишив залу суду після того, як йому зачитали звинувачення.

Про це пише РБК-Україна з поссиланням на Вloomberg.

Найімовірніше, Трампа було відпущено з суду під особисте зобов'язання. Зауважимо, що залишаючи залу суду Трамп не зробив жодних заяв. Він відразу відправився до свого кортежу.

ЗМІ опублікували копію обвинувального акту. Так, у ньому стверджується, що Трамп був частиною незаконного плану з приховування негативної інформації. У тому числі він причетний до незаконного платежу у розмірі 130 000 доларів Стормі Деніелс для того, щоб "купити" мовчання у питанні щодо її передбачуваного зв'язку з політиком

В обвинувальному акті стверджується, що причиною вчинення злочину з фальсифікації ділової документації було частково "просування його кандидатури".

Нагадаємо, у четвер, 30 березня, велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс. Проти Трампа висунуто понад 30 пунктів, пов'язаних із бізнес-шахрайством.

Детальніше про ситуацію з Дональдом Трампом читайте у матеріалі РБК-Україна - "Вперше в історії США. У чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
NEWS
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
Арешт скасовано. Трамп залишив залу суду після зачитування звинувачень
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну