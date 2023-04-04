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Румунія виділила на поліпшення оборонного потенціалу України понад 800 тисяч доларів

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Вівторок 04 квітня 2023 18:16
Румунія виділила на поліпшення оборонного потенціалу України понад 800 тисяч доларів Фото: голова МЗС Румунії Богдан Ауреску (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Румунії ухвалив рішення виділити на поліпшення оборонного потенціалу України 800 тисяч доларів.

Про це заявив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Румунії.

"Румунія зобов'язується, і я оголошу про це завтра і сьогодні, що ми зробимо подальший внесок у програми зміцнення оборонного потенціалу Альянсу, виділивши понад 800 тисяч доларів для України і 750 тисяч доларів для Молдови, щоб поліпшити їхній оборонний потенціал", - заявив він.

Нагадаємо, Україна ініціювала проведення першої Чорноморської конференції з безпеки, яка відбудеться 12-13 квітня у Бухаресті. Організатором також є Румунія.

Крім того, Румунія та Німеччина пообіцяли конкретні кроки щодо підтримки України під час боротьби проти Росії.

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