Румунія виділила на поліпшення оборонного потенціалу України понад 800 тисяч доларів
Уряд Румунії ухвалив рішення виділити на поліпшення оборонного потенціалу України 800 тисяч доларів.
Про це заявив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Румунії.
"Румунія зобов'язується, і я оголошу про це завтра і сьогодні, що ми зробимо подальший внесок у програми зміцнення оборонного потенціалу Альянсу, виділивши понад 800 тисяч доларів для України і 750 тисяч доларів для Молдови, щоб поліпшити їхній оборонний потенціал", - заявив він.
Нагадаємо, Україна ініціювала проведення першої Чорноморської конференції з безпеки, яка відбудеться 12-13 квітня у Бухаресті. Організатором також є Румунія.
Крім того, Румунія та Німеччина пообіцяли конкретні кроки щодо підтримки України під час боротьби проти Росії.
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