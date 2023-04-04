Фінляндія офіційно стала членом НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена на церемонії обміну документів між Фінляндією і Альянсом.

Таким чином, країна стала 31-м членом блоку.

Оновлено 16:06. Генсек НАТО прокоментував вступ Фінляндії до Альянсу.

"Путін хотів закрити двері до НАТО, але у відповідь отримав інше. Наші двері відкриті", - заявив Єнс Столтенберг.

Фото: Фінляндія передала документи про вступ до НАТО і стала 31-м членом Альянсу (twitter.com/niinisto)

Зазначимо, що міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто передав державному секретарю США Ентоні Блінкену документ про вступ Фінляндії.

Після цього запланована спільна прес-конференція генсека НАТО Єнса Столтенберга і президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

В Брюсселі відбудеться спеціальна церемонія, а біля штаб-квартири НАТО піднімуть прапор Фінляндії.

Історична подія

Як напередодні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу є історичною подією. А з точки процедури її прийняття, то це був найшвидший процес ратифікації в історії організації.

Шлях Фінляндії в НАТО

Нагадаємо, що в травні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Після цього країни-члени Альянсу, як того вимагає процедура,

почали схвалювати їх заявки. Однак, проблема постала за Туреччиною і Угорщиною, які гальмували їх рух до блоку.

Втім, якщо Фінляндії все ж вдалося досягти успіху і отримати схвалення від Будапешту й Анкари, то Швеція досі чекає на ратифікацію від цих країн.

Кордон РФ з НАТО збільшується

Примітно, як і попереджав генсек НАТО Єнс Столтенберг, після приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, довжина кордону НАТО з Росією збільшилася (країна-агресор отримала додаткові 1340 км кордону з Альянсом).

Додамо, що у Кремлі сприймають досить серйозним такий крок. Оскільки погрожували Фінляндії "відповіддю" у разі вступу в Альянс і заявляли, що це нібито "не принесе безпеки в Європу". В підсумку, диктатор Володимир Путін, який "боявся НАТО біля кордонів", отримав їх ще більше.

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