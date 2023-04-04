Фінляндія офіційно стала членом НАТО
Фінляндія сьогодні, 4 квітня офіційно стала членом оборонного Північноатлантичного альянсу. Прапор країни буде піднятий біля штаб-квартири НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена на церемонії обміну документів між Фінляндією і Альянсом.
Таким чином, країна стала 31-м членом блоку.
Оновлено 16:06. Генсек НАТО прокоментував вступ Фінляндії до Альянсу.
"Путін хотів закрити двері до НАТО, але у відповідь отримав інше. Наші двері відкриті", - заявив Єнс Столтенберг.
Зазначимо, що міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто передав державному секретарю США Ентоні Блінкену документ про вступ Фінляндії.
Після цього запланована спільна прес-конференція генсека НАТО Єнса Столтенберга і президента Фінляндії Саулі Нііністьо.
В Брюсселі відбудеться спеціальна церемонія, а біля штаб-квартири НАТО піднімуть прапор Фінляндії.
Історична подія
Як напередодні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу є історичною подією. А з точки процедури її прийняття, то це був найшвидший процес ратифікації в історії організації.
Шлях Фінляндії в НАТО
Нагадаємо, що в травні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.
Після цього країни-члени Альянсу, як того вимагає процедура,
почали схвалювати їх заявки. Однак, проблема постала за Туреччиною і Угорщиною, які гальмували їх рух до блоку.
Втім, якщо Фінляндії все ж вдалося досягти успіху і отримати схвалення від Будапешту й Анкари, то Швеція досі чекає на ратифікацію від цих країн.
Кордон РФ з НАТО збільшується
Примітно, як і попереджав генсек НАТО Єнс Столтенберг, після приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, довжина кордону НАТО з Росією збільшилася (країна-агресор отримала додаткові 1340 км кордону з Альянсом).
Додамо, що у Кремлі сприймають досить серйозним такий крок. Оскільки погрожували Фінляндії "відповіддю" у разі вступу в Альянс і заявляли, що це нібито "не принесе безпеки в Європу". В підсумку, диктатор Володимир Путін, який "боявся НАТО біля кордонів", отримав їх ще більше.
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