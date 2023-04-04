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ЗСУ знищили за добу 530 окупантів та 15 БПЛА, - Генштаб

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Україна, Вівторок 04 квітня 2023 08:18
ЗСУ знищили за добу 530 окупантів та 15 БПЛА, - Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 4 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 4 квітня, українські військові ліквідували за добу 530 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 175 690 військових. Крім того, ЗСУ знищили 8 танків, 6 ББМ і 15 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 175690 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків - 3627 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6999 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2697 (+3) од,
  • РСЗВ - 528 (+1) од,
  • засоби ППО - 280 (+0) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -2277 (+15),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5562 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 298 (+0)

Як повідомлялось, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 69 атак окупантів.

Нагадаємо, російські військові сьогодні вночі, 4 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок влучення по одному з підприємств виникла пожежа. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів".

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