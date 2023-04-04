Трамп у суді відкинув усі звинувачення у свій бік

Колишній президент США Дональд Трамп не визнав себе винним за 34 пунктами обвинувального ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS .

Він заперечує десятки пунктів обвинувачення у фальсифікації ділової документації та змові у зв'язку з його ймовірною роллю у виплаті грошей "під шумок" двом жінкам наприкінці його президентської кампанії 2016 року.

Обвинувальний висновок - перший щодо колишнього президента - було оголошено під час короткого розгляду в суді суддею Хуаном Мерчаном.

Дональд Трамп став першим президентом США, чинним або колишнім, якому було висунуто кримінальні обвинувачення.

Нагадаємо, у четвер, 30 березня, велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс. Проти Трампа висунуто понад 30 пунктів, пов'язаних із бізнес-шахрайством.

Детальніше про ситуацію з Дональдом Трампом читайте у матеріалі РБК-Україна - "Вперше в історії США. У чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт".

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