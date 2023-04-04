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Залужний провів нові переговори з Міллі: обговорили посилення ППО та постачання зброї

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Вівторок 04 квітня 2023 19:40
Залужний провів нові переговори з Міллі: обговорили посилення ППО та постачання зброї Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 4 квітня, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головнокомандувача ЗСУ в Telegram.

"Провів змістовні телефонні перемовини з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована", - повідомив він.

Під час переговорів сторони приділили особливу увагу питанню постачання озброєння та боєприпасів.

"Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних Сил задля деокупації території нашої держави. Домовилися і надалі активно взаємодіяти", - додав Залужний.

Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський та Залужний обговорили з головою Пентагону опір агресії РФ.

Крім того, 11 березня Залужний провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією із тем дискусій стала ситуація на фронті.

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