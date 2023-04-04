Трамп прибув до суду Нью-Йорка. Його арештували

Сьогодні, 4 квітня, колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де він здався для пред’явлення звинувачень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Колишній президент США прибув до будівлі суду Манхеттена перед висуненням йому кримінальних звинувачень.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM — CNN (@CNN) April 4, 2023

Далі його доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення. Ця подія, як очікується, буде швидкою та звичайною, але представляє історичний момент в США.

Очікується, що після формальних процедур, таких як взяття відбитків пальців та зачитування обвинувачень, Трампа можуть відпустити. Сам Трамп заявляв, що вже ввечері планує повернутись додому.

Очікується, що після арешту на Трампа не одягнуть наручники, оскільки він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс.

Детальніше про ситуацію з Дональдом Трампом читайте у матеріалі РБК-Україна - "Вперше в історії США. У чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт".

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