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Кулеба про членство в НАТО: Вільнюс 2023 року - можливість виправити помилки Бухареста 2008 року

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Вівторок 04 квітня 2023 20:03
Кулеба про членство в НАТО: Вільнюс 2023 року - можливість виправити помилки Бухареста 2008 року Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість держав-членів Північноатлантичного альянсу виправити помилки, яких було допущено на саміті у Бухаресті у 2008 році.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я сказав все, що Україна думає з приводу аргументу деяких країн, що членство України не на часі, а на часі максимальне збільшення підтримки України з боку НАТО", - заявив він.

Кулеба додав, що мав відверту розмову з союзниками України, на якій "сказали все, що думали".

"Тепер союзники мають все обговорити і вийти на чіткий результат, який буде досягнуто у Вільнюсі. Якщо коротко, мій меседж такий: Вільнюс 2023 року - це нагода виправити помилки Бухареста 2008 року", - наголосив міністр.

Він додав, що повторення того, що двері НАТО залишаються відчиненими, буде недостатнім для України.

Зазначимо, що у 2008 році очікувалося, що на саміті у Бухаресті Україна отримає План дій щодо членства в НАТО. Проте держави-члени тоді відклали таке рішення.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти по 500 млн євро для України щороку.

Крім того, Столтенберг зазначав, що без перемоги України над Росією питання членства в НАТО не матиме значення.

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