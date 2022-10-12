Нові обстріли України та передача системи ППО IRIS-T з Німеччини: новини за 11 жовтня
Російські окупанти продовжили завдавати масованих ракетних ударів по території України. У цей же час Німеччина передала українським військовим першу систему ППО IRIS-T.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 11 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Генштаб доповів, що російські солдати намагаються утримати захоплені позиції під час українського контрнаступу. Тим часом наші герої відбили низку ворожих атак.
- 10 жовтня українські військові ліквідували за добу 240 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63110 військових.
- Під виглядом виявлення диверсантів окупанти ловлять російських дезертирів у Луганській області, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
- Українські військові продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку та тримають ситуацію під контролем.
- Україна повернула тіла 62 загиблих воїнів, зокрема бійців, які загинули під час російської атаки на колонію в окупованій Оленівці.
- Українські військові за добу відбили всі атаки росіян на Донбасі, а також знищили зенітний ракетний комплекс С-300.
Окупанти знову завдали масованих ударів по Україні
Російські війська 11 жовтня вранці знову завдали ракетних ударів по Україні. Вибухи лунали у багатьох областях країни.
Усього росіяни випустили по Україні 28 крилатих ракет. Українські військові змогли знищити 20 та збили ще 13 ворожих БПЛА.
Україна першою у світі отримала систему ППО IRIS-T, - ЗМІ
За даними Spiegel, у вівторок, 11 жовтня, Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM).
Передача відбулася 11 жовтня поблизу українсько-польського кордону.
У Києві запровадили графік погодинного відключення електроенергії районами
У Києві з 11 жовтня запроваджуються графіки почергового електропостачання. Очікується, що тривалість відключень не перевищить 4 години, повідомляє "Київенерго".
Як зазначили у компанії, це необхідно для того, щоб забезпечити стабільність функціонування енергосистеми.
ЄС розпочав роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти Росії
Європейський Союз уже розпочав підготовку дев'ятого пакету санкцій проти Російської Федерації за війну в Україні.
"Він може включати конфіскацію російських активів, заборону на продаж власності та інші деталі, що розглядалися в попередніх раундах. Також Білорусь може знову стати мішенню, оскільки вона була повністю виключена з попереднього пакету", - розповів журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО
Росія має бути виключена з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) через численні руйнування та пошкодження культурних та освітніх закладів, спричинених нею в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Шановні захисниці та захисники освітніх, наукових і культурних досягнень людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє за собою в іншій країні", - звернувся президент до ЮНЕСКО.
Зеленський доручив розвідці встановити причетних до ракетної атаки по Україні
Президент України Володимир Зеленський доручив розвідці встановити всіх причетних до масованої ракетної атаки по Україні.
"Особливе завдання для розвідки - встановити всіх, хто задіяний у цих масованих ракетних атаках проти України та схемах з іранськими дронами", - зазначив глава держави.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.