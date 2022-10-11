У всій Україні знову вибухи. Окупанти продовжують запуск ракет

Російські війська 11 жовтня знову завдають ракетних ударів по Україні. Вибухи лунають у багатьох областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Російські війська вже запустили по Україні кілька десятків ракет, запуски тривають і досі. За даними Повітряних сил, атака почалася близько 7-ї ранку з району Каспійського моря. Окупанти застосовують ракети типу Х-101 та Х-555.

Одеська область

Одні з перших вибухів пролунали на Одещині. Як повідомляють очевидці, після падіння ракети в небо почав підніматися густий чорний дим.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram написав, що по одному із залпів росіян українська ППО в Одеській та Миколаївській областях відпрацювала "на п'ятірку".

Хмельницька область

Про вибухи у регіоні повідомляє начальник місцевої ОВА Сергій Гамалій. За його словами, над Хмельницькою областю працює протиповітряна оборона.

Крім того, за словами глави ОВА, над областю було збито іранський дрон-камікадзе "Shahed-136".

Київська область

У регіоні, за словами голови обласної військової адміністрації Олексія Куліби, вже збили дві ракети. Але загроза ударів залишається.

Кривий Ріг

Тим часом начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє, що російські війська запустили 10 ракет із Каспію та ще 10 із Саратова.

Жителів регіону просять залишатися в укриттях.

Миколаївська область

Місцеві Telegram-канали пишуть, що в області було чути вибухи. За попередніми даними, працює ППО.

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