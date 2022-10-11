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Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО

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Вівторок 11 жовтня 2022 20:20
Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія повинна бути виключена з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) через численні руйнування та пошкодження культурних та освітніх закладів, які вона спричинила в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського до ЮНЕСКО.

"Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє в іншій країні", - сказав він.

Зеленський підкреслив, что держава-терорист точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної та природної спадщини - Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він зазначив, що російське головування знецінює саму інституцію - її вагу, її репутацію.

"Держава-терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО та із самої організації. Хай це буде історичним прикладом для всіх у світі, що ніхто не стане терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Росія своїми терористичними ударами зруйновала або пошкодила вже більш ніж 2 600 освітніх обʼєктів в Україні.

Нагадаємо, станом на червень ЮНЕСКО повідомляло, що Росія повністю або частково зруйнувала 152 об'єкти культурної та історичної спадщини.

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