ua ru
Вт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна першою у світі отримала систему ППО IRIS-T, - ЗМІ

Новость на русском →
Вівторок 11 жовтня 2022 17:51
Україна першою у світі отримала систему ППО IRIS-T, - ЗМІ Фото: Україна першою у світі отримала систему ППО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 11 жовтня, Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними німецького видання, передача відбулася 11 жовтня поблизу українсько-польського кордону.

Зазначимо, що постачання IRIS-T мали розпочатися в листопаді, але вчора, 10 жовтня, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт анонсувала передачу "найближчими днями" після масованого ракетного удару російських військ по території України.

Що відомо про IRIS-T (SLM)

IRIS-T є найсучаснішою системою протиповітряної оборони, яка вироблялася в Німеччині. Розробка цих систем ППО завершилася лише у 2014 році. Вони насамперед призначені для захисту цивільного населення від ракетних ударів.

Ракета

Ракета IRIS-T обладнана інфрачервоною головкою, яка наводить її на ціль. При цьому вона нічого не випромінює і не виявляє своєї присутності. Ракета може влучити в ціль, яка знаходиться на відстані до 40 км, але головка самонаведення захопить ціль тільки з відстані 20 км.

Радар

Системи IRIS-T, які Німеччина передала Україні, ймовірно, оснащені німецькими радарами TRML-4D. Вони здатні в режимі реального часу відстежувати більше півтори тисячі цілей. На відстані 250 км радар вже виявляє літак, а на 120 км вже супроводжує ціль та наводить ракети.

Основні характеристики:

  • дальність - 40 км;
  • висота запуску ракети - до 20 км;
  • 8 ракет у пусковій установці;
  • сумісність з іншими ППО країн НАТО;
  • вертикальний запуск ракет;
  • кут огляду радара - 360 градусів.

Варто зауважити, що до сьогодні Німеччина не постачала нікому системи IRIS-T (SLM). Таким чином, Україна стала першою країною, яка отримала такий зенітно-ракетний комплекс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Військова допомога
NEWS
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну