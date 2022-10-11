Наступ ЗСУ сповільнився? У Генштабі розповіли, як змінилася ситуація під Херсоном

Українські військові продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку та тримають ситуацію під контролем. Окупанти змінюють свої межі оборони, окопуючись глибше, але це ніяк не впливає на швидкість просування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафона .

"Що відбувається на суходолі. Розвиток ситуації під нашим контролем, ми продовжуємо вивільняти території, продовжуємо відтісняти ворога в Херсонській області, де він змінює свої рубежі оборони на більш глибокі, на ті, що облаштовувалися раніше і що облаштовувалися всі ці 7 місяців за допомогою залізобетонних конструкцій. Тому може здаватися, що наше просування уповільнилося, але воно просто правильно розраховане", - розповіла вона.

Як повідомлялось, ЗСУ звільнили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Крім того, ЗСУ звільнили вже 1534 населені пункти, які розташовуються в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, на ранок 11 жовтня ЗСУ знищили ще 240 окупантів, літак та збили майже півсотні російських ракет. Втрати РФ вже перевищили 63 тисячі військових.

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