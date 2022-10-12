Новые обстрелы Украины и передача системы ПВО IRIS-T из Германии: новости за 11 октября

Российские оккупанты продолжили наносить массированные ракетные удары по территории Украины. В это же время Германия передала украинским военным первую систему ПВО IRIS-T.

Более детально о том, что произошло во вторник, 11 октября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Оккупанты снова нанесли массированные удары по Украине

Российские войска 11 октября утром снова нанесли ракетные удары по Украине. Взрывы раздавались во многих областях страны.

Всего россияне выпустили по Украине 28 крылатых ракет. Украинские военные смогли уничтожить 20 и сбили еще 13 вражеских БПЛА.

Украина первой в мире получила систему ПВО IRIS-T, - СМИ

По данным Spiegel, во вторник, 11 октября, Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM).

Передача произошла 11 октября вблизи украинско-польской границы.

В Киеве ввели график почасового отключения электроэнергии по районам

В Киеве с 11 октября вводятся графики поочередного электроснабжения. Ожидается, что продолжительность отключений не превысит 4 часов, сообщает "Киевэнерго".

Как отметили в компании, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильность функционирования энергосистемы.

ЕС начал работу над девятым пакетом санкций против России

Европейский союз уже начал подготовку девятого пакета санкций против Российской Федерации за войну в Украине.

"Он может включать конфискацию российских активов, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих раундах. Также Беларусь может снова стать мишенью, поскольку она была полностью исключена из предыдущего пакета", - рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО

Россия должна быть исключена из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за многочисленных разрушений и повреждений культурных и образовательных учреждений, вызванных ею в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения влечет за собой в другой стране", - обратился президент к ЮНЕСКО.

Зеленский поручил разведке установить причастных к ракетной атаке по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке установить всех причастных к массированной ракетной атаке по Украине.

"Отдельная задача для разведки - установить всех, кто задействован в этих массированных ракетных атаках против Украины и схемах с иранскими дронами", - отметил глава государства.