Зеленський доручив розвідці встановити причетних до ракетної атаки по Україні

Президент України Володимир Зеленський доручив розвідці встановити всіх причетних до масованої ракетної атаки по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Особливе завдання для розвідки – встановити всіх, хто задіяний у цих масованих ракетних атаках проти України та схемах з іранськими дронами", - зазначив президент України. За його словами, індивідуальна відповідальність терористів за скоєні злочини має бути такою самою, як і відповідальність країни-терориста.