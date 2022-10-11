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Генштаб: втрати Росії перевищили 63 тисячі військових

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Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 09:49
Генштаб: втрати Росії перевищили 63 тисячі військових Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 11 жовтня, українські військові ліквідували за добу 240 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63110 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Крім того, 10 жовтня було поставлено рекорд за кількістю збитих ракет. Сили ППО знищили за добу 46 ракет.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 63110 (+240);
  • танків - 2504 (+9);
  • бойових броньованих машин - 5162 (+13);
  • артилерійських систем - 1496 (+10);
  • РСЗВ - 353 (+0);
  • засоби ППО - 181 (+0);
  • літаків - 268 (+1);
  • гелікоптерів - 235 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1114 (+17);
  • крилаті ракети - 295 (+46);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3916 (+8);
  • спеціальна техніка - 136 (+0).

Як повідомлялося, вранці у вівторок, 11 жовтня, над Одеською та Миколаївською областями ЗСУ збили 8 безпілотників та дронів-камікадзе.

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