Генштаб: втрати Росії перевищили 63 тисячі військових

За даними на ранок вівторка, 11 жовтня, українські військові ліквідували за добу 240 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63110 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Крім того, 10 жовтня було поставлено рекорд за кількістю збитих ракет. Сили ППО знищили за добу 46 ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.10 орієнтовно склали: особового складу - близько 63110 (+240);

танків - 2504 (+9);

бойових броньованих машин - 5162 (+13);

артилерійських систем - 1496 (+10);

РСЗВ - 353 (+0);

засоби ППО - 181 (+0);

літаків - 268 (+1);

гелікоптерів - 235 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1114 (+17);

крилаті ракети - 295 (+46);

кораблі/катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3916 (+8);

спеціальна техніка - 136 (+0).