У Києві ввели графік погодинного відключення електроенергії за районами

Фото: у Києві по півдня не буде світла (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві з 11 жовтня вводяться графіки почергового електропостачання. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київенерго".

Як зазначили в компанії, це необхідно для того аби забезпечити стабільність функціонування енергосистеми. Графік погодинного відключення споживачів електричної енергії по м. Києву на 11 жовтня У компанії звертаються до клієнтів з проханням не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо) під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00. "В разі необхідності - вмикайте їх в нічні години, коли споживання значно знизиться", - йдеться в повідомленні.