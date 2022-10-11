ua ru
Вт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС розпочав роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти Росії

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 11 жовтня 2022 15:26
ЄС розпочав роботу над дев'ятим пакетом санкцій проти Росії Фото: проти Росії готують чергові санкції (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз уже розпочав підготовку дев'ятого пакету санкцій проти Російської Федерації за війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, робота над санкціями вже ведеться.

"Він може включати конфіскацію російських активів, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах. Також Білорусь може знову стати мішенню, оскільки її повністю виключили з попереднього пакету", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС розробляє схему передачі російських активів на відновлення України. Для цього зокрема розглядається можливість збільшити повноваження країн-учасниць щодо арешту активів.

Минулого тижня набув чинності восьмий пакет санкцій, який запроваджує нові обмеження на торгівлю, обмеження ціни на російську нафту. Крім того, розширено санкційні списки щодо фізичних та юридичних осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз
NEWS
Росіяни повторно атакували Ладижинську ТЕС. Є постраждалі
Росіяни повторно атакували Ладижинську ТЕС. Є постраждалі
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну