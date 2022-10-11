Названо кількість ракет, збитих під час масованої атаки по Україні сьогодні

За вівторок, 11 жовтня, починаючи з ранку, українські військові знищили вже 18 ракет, випущених Росією під час масованої атаки по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Ворог продовжив атакувати зі стратегічних бомардувальників з Каспію та інших регіонів Росії. Зранку ворог продовжив атаку дронами камікадзе, знищено 8 цих дронів в Одеській та Миколаївській області. А коли піднялися бомбардувальники, то завдали ударів. Було дві хвилі. Зранку 4 ракети знищили на півдні, і за свіжою інформацією, знищено ще 14 ракет. Тобто маємо сьогодні 18 знищених крилатих ракет", - розповів він.