В Харькове снова слышат взрывы

Вечером в Харькове в очередной раз раздаются взрывы, о чем сообщают местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Харькове раздаются взрывы, сообщают корреспонденты", - говорится в сообщении. Пока неизвестно, какова именно причина взрывов. Вероятно, это артиллерийский обстрел или ракетные удары со стороны россиян. Через 15 минут после первых взрывов, раздались новые, а городской голова Терехов призвал всех пройти в укрытие.